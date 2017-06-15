Официальные продажи смартфонов Nokia 3 и Nokia 5 стартовали в России

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Москва, 15 июня. В России официально стартовали продажи смартфонов Nokia 5 и Nokia 3. появились на прилавках российских магазинов.

Nokia 5 и Nokia 3 уже появились на прилавках российских магазинов. Стоимость Nokia 3 составляет 9990 рублей, а Nokia 5 – 12990 рублей. Новые смартфоны отличаются стильным дизайном и высокими техническими характеристиками. Nokia 5 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 430. Nokia 3 имеет четырехядерный процессор и две камеры с разрешением 8 Мп.

Кроме того, ретейлеры объявили о начале продаж Nokia 6, которая сразу завоевала популярностью у покупателей.