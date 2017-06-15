Красноярские ученые создали уникальный препарат для диагностики рака на основе синтетической ДНК

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Ученые Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого в содружестве с канадскими коллегами создали уникальный препарат для диагностики рака головного мозга, молочной железы и легких. Не имеющий аналогов в мире спрей создан на основе синтетических одноцепочных ДНК, так называемых аптамеров. Разработку инновационного препарата и первые результаты его применения в медицинской практике прокомментировала для Федерального агентства новостей руководитель лаборатории биомолекулярных и медицинских технологий КрасГМУ Анна Кичкайло.

Как рассказала Анна Кичкайло, группа ученых КрасГМУ работала над созданием уникального препарата в течение трех лет в рамках государственного задания минздрава.

«Сначала мы получили аптамер gli235 для диагностики такой агрессивной опухоли головного мозга, как глиобластома. Аптамер — это синтетическая одноцепочечная ДНК, которая при попадании в организм человека связывается с конкретной мишенью на раковой клетке. Для каждого вида опухоли мы подбираем свой аптамер, чтоб он связывался исключительно с раковыми клетками данного типа и не связывался со здоровыми клетками и опухолевыми клетками других видов. На данный момент мы разработали аптамеры для глиобластомы, рака молочной железы и рака легкого», — рассказала Анна Кичкайло.

По словам руководителя лаборатории, в принципе не имеет значения, какой именно краситель добавлять к полученному препарату для окрашивания опухолевых клеток.

«К аптамерам, в принципе, можно присоединить любой краситель. Но для первой операции по удалению глиобластомы с использованием нашего спрея мы применили brilliant violet 650, поскольку этот краситель подходит для стандартного операционного микроскопа», — пояснила Анна Кичкайло.

При этом Кичкайло подчеркнула, что все красители, которые используются сегодня в хирургической практике, вводятся внутривенно и имеют свойство накапливаться во всех метаболически активных тканях, в отличие от препарата, разработанного в лаборатории КрасГМУ. Разработанный красноярскими учеными препарат накапливается лишь там, где есть злокачественные опухолевые клетки.

«Это свойство нашего препарата очень важно, особенно при операциях по удалению таких агрессивных опухолей, как глиобластома. Эта опухоль врастает в здоровую ткань, и хирургу очень сложно увидеть ее границы. Но если не убрать все очаги, и останется хотя бы пара клеток, то мгновенно возникнет рецидив, больной даже из больницы выписаться не успеет, как вырастет новая опухоль», — отметила Анна Кичкайло.

По словам Кичкайло, их лаборатория получила разрешение локального этического комитета КрасГМУ на проведение операций, поэтому сейчас достаточно согласия пациента на удаление опухоли с использованием инновационного препарата.

Первая операция прошла на этой неделе в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Красноярска. Она длилась более четырех часов. Глиабластому с использованием инновационного спрея удалял нейрохирург БСМП, доктор медицинских наук профессор КрасГМУ Андрей Народов, который принимает активное участие в разработке препарата. На следующей неделе, по словам Анны Кичкайло, запланирована вторая операция.

«Мы тесно сотрудничаем с канадскими коллегами, которые синтезируют для нас аптамеры по предоставленным нами формулам. Канадцы также помогают нам идентифицировать мишени на масс-спектрометре. Мы выделяем белки, которые связываются с аптамерами, а канадские врачи их идентифицируют. Недавно нашими разработками заинтересовался один из красноярских заводов. Они хотят приобрести соответствующее оборудование, чтобы проводить для нас синтез аптамеров. Но финансовый вопрос пока не решен, и мы заказываем синтез у канадцев в небольших количествах, поэтому и число операций с использованием нашего препарата ограничено», — отметила Кичкайло.

При этом руководитель лаборатории еще раз подчеркнула, что аптамеры прошли доклинические испытания: эти препараты нетоксичны даже в дозе в 50 раз превышающей ту, которая используется во время операции. Кроме того в течение нескольких часов синтетическая ДНК распадается.

«Если мы найдем финансирование, то препарат может появиться на рынке уже в этом году», — сказала в заключении Кичкайло.