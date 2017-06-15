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Стамбул, 15 июня. Неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу возле посольства США в Стамбуле. В настоящий момент к месту происшествия съезжается полиция, сообщает телеканал Haber Turk.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что власти Стамбула задержали одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»** (ДАИШ) Халиса Байанджука, который проживал в этом городе. Байанджука уже арестовывали ранее, но всякий раз его отпускали на свободу через несколько месяцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.