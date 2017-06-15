США дополнили санкционный список именами трех главарей ИГИЛ

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Вашингтон, 15 июня. Госдепартамент США сообщил об изменениях в санкционном списке Соединенных Штатов.

Государственный департамент США заявил, что санкционный список пополнили три лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), среди которых есть ведущий координатор парижских атак, которые произошли в ноябре 2015 года, и нападений в Брюсселе в марте 2016 года.

Мохаммед аль-Бинали выехал из Бахрейна в 2014 году, после чего присоединился к «Исламскому государству»**. Он неоднократно появлялся в пропагандистских роликах с призывами к жителям Бахрейна вступать в ряды исламистов, сообщает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.