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США дополнили санкционный список именами трех главарей ИГИЛ
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США дополнили санкционный список именами трех главарей ИГИЛ

17:37  15 Июня 2017  /обновлено: 17:55  15 Июня 2017
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США дополнили санкционный список именами трех главарей ИГИЛ

Вашингтон, 15 июня. Госдепартамент США сообщил об изменениях в санкционном списке Соединенных Штатов.

Государственный департамент США заявил, что санкционный список пополнили три лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), среди которых есть ведущий координатор парижских атак, которые произошли в ноябре 2015 года, и нападений в Брюсселе в марте 2016 года.

Мохаммед аль-Бинали выехал из Бахрейна в 2014 году, после чего присоединился к «Исламскому государству»**. Он неоднократно появлялся в пропагандистских роликах с призывами к жителям Бахрейна вступать в ряды исламистов, сообщает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#санкции #сша #игил #список #мохаммед аль-бинали
Алексей Громов
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