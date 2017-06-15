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Общество
Глава Минприроды РФ рассказал, как решить проблему свалок в Подмосковье
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Глава Минприроды РФ рассказал, как решить проблему свалок в Подмосковье

17:39  15 Июня 2017
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Глава Минприроды РФ рассказал, как решить проблему свалок в Подмосковье

Москва, 15 июня. Глава Минприроды РФ Сергей Донской прокомментировал  проблемы с мусором в Балашихе, о которых стало известно из сообщения местных жителей в ходе прямой линии с президентом.

Жители Балашихи обратились к президенту Владимиру Путину, пожаловавшись на гору мусора, которая распространяет зловоние по округе. По словам главы Минприроды РФ Сергея Донского, в Москве и области порядка 89% отходов подлежат захоронению, только 5-7% перерабатывается во вторсырье. Министр в интервью RT назвал тенденцию «пещерным уровнем переработки».

Донской также добавил, что захоронение отходов на полигоне «приводит к криминалу». По мнению главы природного ведомства, решить проблемы избытка мусора в Подмосковье может строительство «экологичных предприятий по термическому обезвреживанию отходов».

Ирина Селезнева
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