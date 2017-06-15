Новости ДНР и ЛНР: ВСУ грозят Донбассу «зачистками», США против минских соглашений

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Донбасс, 15 июня. Киев грозит народным республикам скорыми зачистками. США предлагают сценарий мира в Донбассе в обход минских соглашений. В районе Авдеевки были переброшены подразделения артиллерийской разведки ВСУ. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Киев грозит зачистками

Четверг получился богатым на высказывания о Донбассе. С украинской стороны как обычно поступали скандальные заявления. Так, советник главы МВД Зорян Шкиряк выразил уверенность: Киев обязательно вернет все земли Донбасса и проведет там «зачистку.» По словам экспертов, такие слова лишний раз подтверждают: Киев не просто отрицает минские соглашения, но и не собирается их выполнять. Скорее, у руководства страны другая задача — как можно дольше консервировать этот конфликт и превратить его в вечную политическую историю.

Собственно, не слишком умным высказываниям отличился и сам глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, необходимо пересмотреть статус военной операции в Донбассе, но не менять ее суть. И, мол, конфликт на юго-востоке будет решаться не на линии соприкосновения, а через политическое давление и урегулирование. Свежа сказка про белого бычка...

В обход минских соглашений

А тут еще и госсекретарь США Рекс Тиллерсон расстроил народные республики своим странным посылом: решение конфликта в Донбассе Украина и Россия могут найти вне процесса минских договоренностей. Полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин оценил такое мнение как пример манипуляции и ангажированности. Ведь ни ДНР, ни ЛНР почему-то не воспринимаются как сторона, которая тоже может гарантировать мир в Донбассе.

В Донецке уверены: США таким образом пытаются прийти на помощь режиму Порошенко и вывести Украину из безвыходной ситуации по минским соглашениям. Которые Киев не хочет выполнять.

Впрочем, в Москве предложение США склонны воспринимать более позитивно. Если оно позволит улучшить ситуацию в регионе и продвинуть ее вперед — американский сценарий будет рассмотрен. Другое дело, нужно будет сразу понять: дельная ли это инициатива или Вашингтон просто хочет выиграть для Киева еще немного времени.

«Тембр» под Авдеевкой

Разведка ДНР снова выявила неладное: на этот раз в районе Авдеевки, куда были переброшены подразделения артиллерийской разведки ВСУ. В частности, бойцы народной республики выявили подразделение из состава 95 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как рассказали в командовании ДНР, это подразделение оснащено автоматизированным звукометрическим комплексом «Тембр». Он может определять артиллерийские и минометные координаты, а также фиксирует работу артиллерийских установок в режиме ведения огня.

Зачем «Тембр» именно тут? Скорее всего, так украинская сторона пытается определить координаты боевиков «нацбатов». Те временами устраивают обстрелы ВСУ и населенные пункты, которые подконтрольны Киеву. Такая вот «дружба».

Разведка узнала и еще кое-что: главы администраций на подконтрольной Киеву территории Донбасса получили приказ — любыми средствами заставить жителей прифронтовых районов говорить нужные вещи. Например, что в обстрелах населенных пунктов виновата армия ДНР.

В частности, попытки надавить на население были предприняты в районе Волновахи и Дзержинска. Командование ДНР связывает эти попытки с обстрелом с позиций ВСУ поселка Сухая Балка. Там погиб мирный житель, а Киев хочет переложить вину за содеянное на Донецк.

Уголь из ЮАР

В марте Украина прервала поставки угля из ДНР и ЛНР после блокады железных и автомобильных дорог. Неприятные последствия начались практически сразу же: в стране пришлось ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Антрацитного угля стало катастрофически не хватать.

В Киеве задумались, где компенсировать недостачу. Ответ нашелся неожиданный: Украина решила закупить партию угля в Южной Африке. Понятно, что беря в расчет логистику, эта партия обойдется Киеву дороже. Одна тонна угля будет стоить на 10 долларов больше. А из Донецка и Луганска Украина брала порядка порядка 10 миллионов тонн. Вот и посчитайте сами, какую цену Киев платит за свою блокаду.

Кстати, Украина уже закупала партии угля в Южной Африке в декабре 2015 года. Тогда Киеву стало не хватать накопленных запасов угля для зимнего периода.