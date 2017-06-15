Уголовное дело возбуждено после обращения больной раком девушки к Путину

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Москва, 15 июня. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице города Апатиты, рассказавшей о своей проблеме во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Во время прямой линии девушка посетовала Путину на нехватку узких специалистов в городе, а также попросила восстановить больницу. Кроме того, она рассказала о том, что из-за неправильного диагноза состояние ее здоровья резко ухудшилось: сейчас у нее четвертая стадия рака.

Ранее сообщалось, что по факту обращения девушки к Путину начата доследственная проверка.

Теперь же стало известно, что СК РФ возбудил дело о ненадлежащем оказании медпомощи жительнице Апатит.

Как ранее сообщало URA.Ru, за время прямой линии президенту поступило порядка 2 млн вопросов.