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Новости Сирии
Боевики ИГИЛ захватили в плен курдского бойца в городе Ракка
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Боевики ИГИЛ захватили в плен курдского бойца в городе Ракка

17:29  15 Июня 2017
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Боевики ИГИЛ захватили в плен курдского бойца в городе Ракка

Ракка, 15 июня. Боевикам «Исламского государства»** удалось захватить одного из бойцов «Сирийских демократических сил».

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство заявило, что во время одной из атак СДС в городе Ракка боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взяли в плен одного из курдов. На данный момент пока не известно, имеет ли ранения курдский ополченец.

Ранее сообщалось, что «Сирийские демократические силы» контролируют около 30 процентов неофициальной столицы «Халифата», при этом отмечается, что город обороняют порядка 4 тысяч боевиков «Исламского государства».

Ранее агентство URA.ru написало, что прорыв боевиков из Ракки поставит Сирию на грань выживания.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #ракка #сдс
Алексей Громов
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