Боевики ИГИЛ захватили в плен курдского бойца в городе Ракка

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Ракка, 15 июня. Боевикам «Исламского государства»** удалось захватить одного из бойцов «Сирийских демократических сил».

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство заявило, что во время одной из атак СДС в городе Ракка боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взяли в плен одного из курдов. На данный момент пока не известно, имеет ли ранения курдский ополченец.

Террористы ИГ** взяли в плен бойца SDF в городе Ракка. pic.twitter.com/uEMaCfrU2j — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 15, 2017

Ранее сообщалось, что «Сирийские демократические силы» контролируют около 30 процентов неофициальной столицы «Халифата», при этом отмечается, что город обороняют порядка 4 тысяч боевиков «Исламского государства».

Ранее агентство URA.ru написало, что прорыв боевиков из Ракки поставит Сирию на грань выживания.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.