Галкин опубликовал фото полуобнаженной Пугачевой в Юрмале

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Юрмала, 15 июня. Ведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию полуобнаженной супруги Аллы Пугачевой.

Как утверждает Галкин, фотографию супруги в купальнике он сделал тайком. Пугачева на снимке, размещенном в социальной сети, отдыхает на солнце в Юрмале, передает «Ридус».

«Любимая загорает, — подписал фотографию Галкин. — Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют».

Любимая загорает ???? Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют ????????‍♂️ #аллапугачева #максимгалкин #отдых @alla_orfey A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 15, 2017 at 2:52am PDT

Ранее, 5 июня, стало известно, что Пугачева перенесла серьезную операцию в одном из научно-исследовательских институтов столицы России. По некоторым данным, примадонне провели стентирование сосудов.