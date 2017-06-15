Галкин опубликовал фото полуобнаженной Пугачевой в Юрмале
В Избранное
Юрмала, 15 июня. Ведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram фотографию полуобнаженной супруги Аллы Пугачевой.
Как утверждает Галкин, фотографию супруги в купальнике он сделал тайком. Пугачева на снимке, размещенном в социальной сети, отдыхает на солнце в Юрмале, передает «Ридус».
«Любимая загорает, — подписал фотографию Галкин. — Снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют».
Ранее, 5 июня, стало известно, что Пугачева перенесла серьезную операцию в одном из научно-исследовательских институтов столицы России. По некоторым данным, примадонне провели стентирование сосудов.
Комментарии