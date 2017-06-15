СК РФ начал еще две проверки по вопросам прямой линии с Путиным

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Москва, 15 июня. СК РФ начал еще две проверки по вопросам, которые прозвучали во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Так, следователями в Ханты-Мансийском автономном округе проводится проверка по обращению жительницы Нягани, которая 20 лет проживает в вагон-городке, построенном для временного проживания строителей более 40 лет назад.

СК Мурманской области проводит проверку после жалобы женщины на ненадлежащее оказание медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что представители СК РФ проводят проверку после сообщений о незаконном строительстве домов близ полигонов в Балашихе. Кроме того, СК РФ после прямой линии с Путиным проверяет аварийный барак в Ижевске.