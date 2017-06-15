Дочь Джонни Деппа выложила в Instagram откровенное фото

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Нью-Йорк, 15 июня. 18-летняя начинающая модель Лили-Роуз, родители которой американский актер Джонни Депп и певица Ванесса Паради, опубликовала в своем Instagram откровенный снимок.

Так, лицо модного дома Chanel сфотографировалась топлес во время принятия солнечных ванн. Она объяснила это тем, что на обнаженное тело загар ложится гораздо ровнее.

«Никаких линий от загара, пожалуйста», — написала Лили-Роуз в комментарии под фото.

Ранее юная модель уже раздевалась для итальянской версии журнала Vogue, пишет «Ридус».

No tan lines please⚔️ A post shared by Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) on Jun 14, 2017 at 8:16pm PDT

Напомним, выступление ведущей «Дома-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой на Дворцовой площади Петербурга вызвало противоречивые чувства у зрителей праздничного концерта из-за «виляние пятой точкой».