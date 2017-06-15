Дорожный конфликт в Томске закончился потасовкой и стрельбой

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Томск, 15 июня. Дорожный конфликт в Томске закончился выяснением отношений между водителями с помощью травматического пистолета и бейсбольной биты. Инцидент произошел на трассе, ведущей в сторону аэропорта «Богашево».

Водитель серебристого минивэна остановился и подошел к Subaru с киргизскими номерами, с которым не поделил дорогу, однако разговора не вышло, поскольку оттуда выскочил человек и начал стрелять из травмата. Водитель минивэна в ответ достал из багажника биту и бросился на своего обидчика. По счастливой случайности никто не пострадал — вскоре оба драчуна успокоились, и потасовка переросла в обычную перепалку, передает Телеканал 360.