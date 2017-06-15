Путин: Администрация Обамы сделала все для противодействия Трампу

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Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что администрация экс-президента США Барака Обамы создала все условия, чтобы действующий лидер Дональд Трамп не смог выполнить свои обещания.

Глава государства Владимир Путин считает, что администрация Обамы сделала все для противодействия политике нового резидента Белого дома Дональда Трампа. Об этом он рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в ходе интервью, показанного на канале Showtime.

«Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила Трампу столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного», — прокомментировал Путин позицию России. Отметим, что ранее между двумя лидерами РФ и США состоялось несколько телефонных переговоров.