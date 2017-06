Многополярный мир или новый лидер: хватит ли Китаю сил сбросить США с пьедестала

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи China Rethinks Its Global Role in the Age of Trump («Китай переосмысливает свою глобальную роль в эпоху Трампа»), опубликованной информационным агентством Bloomberg.

Пекин становится все более вовлеченным в международные дела, в то время как США становятся все более замкнутыми. Это не совсем то же самое, что мировое лидерство.

За короткое время своего пребывания в должности президента Дональду Трампу удалось снова сделать великим лишь Китай. Его изоляционистская риторика и односторонние действия, например, выход из Парижского климатического соглашения и Транстихоокеанского партнерства, облегчили Китаю путь к мировому лидерству. В отличие от Трампа, Китай подтвердил свои обязательства по свободной торговле, глобализации и борьбе с изменением климата.

Претензии Китая становятся все более очевидными, учитывая его заметно более активное участие в так называемом «глобальном управлении». Китай уже не «безбилетник» в построенной Западом глобальной системе. Глава КНР Си Цзиньпин посещал многочисленные брифинги экспертов и проводил заседания политбюро по вопросам глобального управления. В результате Китай значительно увеличил свое участие в таких областях, как изменение климата, глобальное здравоохранение, международные операции по поддержанию мира, борьбе с пиратством и противодействию коррупции, помощи после стихийных бедствий, а также по вопросам экономического управления, помощи развивающимся странам, энергетической безопасности и многосторонности.

Отчасти это отражает «китайскую мечту» Си о месте его страны в мире. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которое привлекло внимание международного сообщества, Си умело обозначил лидерский потенциал Китая. Новый «активизм» КНР связан с внешней критикой как раз за то, что он не ведет себя как истинно великая держава, а также с огромными финансовыми возможностями Китая и возросшим профессионализмом китайской бюрократии.

Эти действия свидетельствуют о том, что Китай готов заполнить пустоту в глобальном управлении, оставленную все более изоляционистской Америкой. Но есть, как минимум, четыре причины усомниться в том, что Китай сможет стать эффективным лидером.

Во-первых, хотя Китай получал огромную выгоду от возглавляемой Западом мировой системы, с тех пор, как страна начала проводить экономические реформы в 1978 году, ее лидеры на протяжении шести десятилетий выражали недовольство присущим системе «неравенством». Хотя и не пытаясь свергнуть или заменить существующие системы, китайские лидеры хотят уменьшить раздутую роль Запада и Севера, при этом увеличив представительство и роль Востока и Юга в принятии решений. Там, где существующие институты не могут провести такие изменения, Китай учреждает ряд альтернативных, таких как Азиатский банк, инфраструктурных инвестиций.

Китай, таким образом, это «ревизионистская» держава: она стремится не защищать, а пересматривать структуры и процедуры глобального управления, чтобы отразить то, что ей представляется реальным распределением сил в сегодняшнем мире, по-прежнему придерживаясь существующей системы в целом.

Во-вторых, Китай не хочет и не может направлять военные силы для подавления угроз мировой безопасности. Китай имеет крайнее отвращение к применению силы и нарушению государственного суверенитета. Таким образом, миру не стоит надеяться на Пекин в деле свержения неугодных режимов или борьбы с транснациональной агрессией, по крайней мере, за пределами системы Организации Объединенных Наций (Китай вносит значительный вклад в операции ООН по поддержанию мира и предупреждению преступлений против человечности).

В-третьих, Китаю действительно не хватает «мягкой силы». Совершенно не очевидно, что у страны есть моральное лидерство, основанное на общечеловеческих ценностях, чтобы стать по-настоящему глобальным лидером. Необходимо отметить, что Китай заслуживает восхищения за его экономическое и социальное развитие, а также за свою цивилизацию, насчитывающую вот уже три тысячи лет. Потрясающий экономический рост Китая является предметом зависти для всего мира. Его градостроительство, здравоохранение и системы образования также заслуживают одобрения.

Но обладает ли Пекин моральными качествами, чтобы вдохновлять и вести разнообразный мир? Нарушения страны в области прав человека и политическая система могут вдохновить только других диктаторов. Корень проблемы Китая заключается в том, что Китай уникален в своем роде — это страна, чьи внутренние атрибуты не могут распространиться далеко за ее пределы.

Пока Китай не разовьет ценности, которые будут актуальны во всем мире, ему не будет хватать одной из основных особенностей глобального лидерства. Он также должен обратить внимание на собственные назидания о равенстве и относиться к своим соседям и другим государствам без какого-либо принуждения или запугивания.

Наконец, чтобы быть глобальным лидером, страна должна смотреть на мир в позитивном ключе. Она должна искренне верить, что благополучие других — в ее собственных интересах, и что, внося вклад в «общественное благо», она повышает собственную силу. Это то, что Трамп открыто отвергает в своем гоббсовском видении — «Америка прежде всего». До недавнего времени Китай тоже практиковал глобальную политику «Китай прежде всего».

Чувствуется, что Китай сейчас находится в эпицентре этого концептуального перехода. Но многовековая изоляция, а также многие глубоко укоренившиеся внутренние процессы препятствуют его мышлению и действиям в мире.

В целом, роль Китая как мировой державы еще находится на стадии развития. Страна не совсем готова к «пику славы». Вакуум, который создал Трамп, выставляет Китай в центр внимания раньше, чем его руководители ожидали или планировали. Иногда странам удается воспользоваться случаем, как было с США после Второй мировой войны. Если Китай не сможет преодолеть свои ограничения, маловероятно, что он станет ведущей мировой державой, оставив вместо этого свою долгожданную цель: многополярный мир.