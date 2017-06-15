Путин: Без минских соглашений в Донбассе было бы гораздо хуже
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Москва, 15 июня. Российская сторона рассчитывает, что у властей Украины хватит ума и здравого смысла для того, чтобы выполнить минские соглашения. Такое заявление сделал во время прямой линии президент страны Владимир Путин.
Путин выразил надежду на то, что у Киева хватит ума и здравого смысла, чтобы реализовать договоренности по Донбассу, которые были достигнуты в ходе весьма сложной работы; в первую очередь, речь идет о минских соглашениях.
«Если бы их не было, то было бы гораздо хуже. Это совершенно очевидные вещи», — подчеркнул российский президент.
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