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Политика
Путин: Без минских соглашений в Донбассе было бы гораздо хуже
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Путин: Без минских соглашений в Донбассе было бы гораздо хуже

20:00  15 Июня 2017
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Путин: Без минских соглашений в Донбассе было бы гораздо хуже

Москва, 15 июня. Российская сторона рассчитывает, что у властей Украины хватит ума и здравого смысла для того, чтобы выполнить минские соглашения. Такое заявление сделал во время прямой линии президент страны Владимир Путин. 

Путин выразил надежду на то, что у Киева хватит ума и здравого смысла, чтобы реализовать договоренности по Донбассу, которые были достигнуты в ходе весьма сложной работы; в первую очередь, речь идет о минских соглашениях. 

«Если бы их не было, то было бы гораздо хуже. Это совершенно очевидные вещи», — подчеркнул российский президент. 

#путин #донбасс #украина
Владимир Багров
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