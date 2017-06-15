Меркель рассказала, какие вопросы остались у ЕС к переговорам по Nord Stream 2

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Берлин, 15 июня. Мандат Евросоюза не нужен для переговоров по реализации проекта Nord Stream 2 («Северный поток-2»), однако необходимо выяснить правовые вопросы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель выразила мнение, что специальный мандат Евросоюза для переговоров по Nord Stream 2 не нужен. Однако она добавила, что правовые вопросы должны быть выяснены.

«С моей стороны, считаю, что есть правовые вопросы, которые нужно выяснить в связи с «Северным потоком-2», но в остальном речь идет здесь об экономическом проекте», — отметила канцлер ФРГ.

Ранее европейские инвесторы перечислили средства на строительство газопровода «Северный поток-2».