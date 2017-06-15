Памятник Баталову предложили установить в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. В Мосгордуме предложили увековечить память о народном артисте СССР Алексее Баталове с помощью скульптурной композиции, чиновники рассмотрят соответствующую заявку.

Заместитель председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов заявил, что при стороннем финансировании чиновники готовы рассмотреть архитектурную заявку на установку памятника Алексею Баталову. «Конечно, такой легендарный актёр достоин памятника. Мы готовы рассмотреть заявку», — сказал он.

По словам чиновника, от городских скульпторов не поступало, следующее заседание комиссии состоится в сентябре 2017. Напомним, что советский актер скончался в ночь на 15 июня в возрасте 88 лет. Прощание со всеми любимым исполнителем роли слесаря Георгия Ивановича из фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» пройдет 19 июня в Доме кино.