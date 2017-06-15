Плановые полеты Ту-160 над Балтикой прошли в сопровождении истребителей НАТО

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Москва, 15 ноября. Все полеты ТУ-160 ВКС РФ выполняются в соответствии с международными правилами над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, заявили в Минобороны РФ.

О появлении российских бомбардировщиков над Балтикой сегодня заявили представители командования ВВС Финляндии, опубликовав снимки Ту-160, сделанные с бортов истребителей F/A-18 ВВС Финляндии, поднимавшихся на перехват военных воздушных судов.

Российские ракетоносцы сопровождали самолеты НАТО, заявили сегодня в Минобороны РФ. «Пятнадцатого июня стратегические ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 ВВС Швеции», — уточнили в оборонном ведомстве России.