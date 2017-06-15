Путин высоко оценил роль саммита «Один пояс — один путь» для экономики

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Москва, 15 июня. Инициированный Китаем саммит «Один пояс — один путь» положил начало новому этапу взаимодействия между странами как в Евразии, так и за ее пределами. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин.

«Это удачное крупное мероприятие. Рассчитываю, что оно положило начало новому этапу сотрудничества в Евразии, и не только в Евразии», — отметил он.

По словам главы государства, у России и Катая много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей, поэтому подобное сотрудничество принесет пользу обеим странам.