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Экономика
Путин высоко оценил роль саммита «Один пояс — один путь» для экономики
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Путин высоко оценил роль саммита «Один пояс — один путь» для экономики

17:00  15 Июня 2017
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Путин высоко оценил роль саммита «Один пояс — один путь» для экономики

Москва, 15 июня. Инициированный Китаем саммит  «Один пояс — один путь» положил начало новому этапу взаимодействия между странами как в Евразии, так и за ее пределами. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин.

«Это удачное крупное мероприятие. Рассчитываю, что оно положило начало новому этапу сотрудничества в Евразии, и не только в Евразии», —  отметил он.

По словам главы государства, у России и Катая много совпадающих целей и взаимодополняющих возможностей, поэтому подобное сотрудничество принесет пользу обеим странам.

#путин
Геннадий Плющев
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