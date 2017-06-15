Украинские радикалы пригрозили изнасиловать участниц студенской акции в Киеве

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Киев, 15 июня. Митинг против насилия, организованный студентами одного из киевских вузов, был сорван националистами. Как сообщают правозащитники из Amnesty International, националисты пригрозили изнасиловать участвующих в акции девушек, если они не разойдутся.



Агрессивно настроенные люди, а их, по оценке очевидцев, было порядка 40 человек, прошли на территорию Киево-Могилянской академии, где и проходил митинг «Нет насилию в университете!».

Вызванная на место полиция прибыла лишь через 40 минут и «никаких нарушений» не выявила.