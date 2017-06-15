Путин о ситуации с «Гоголь-центром»: Нелепо заявляться в театр с силовой поддержкой

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение по делу «Гоголь-центра» будет вынесено судом. По его мнению, необходимости заявляться в бухгалтерию и театр с силовой поддержкой не было.

«Ничего умного здесь я не вижу. Потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо», — сказал глава государства.

23 мая в столичном «Гоголь-центре» и дома у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении. Как сообщалось в СМИ, президент РФ рассмотрел обращение от кинематографистов по поводу ситуации с «Гоголь-центром», которое ему передал худрук Театра Наций Евгений Миронов.