Не будите русского медведя: Путин о готовности защищать Крым всеми доступными средствами

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В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая в 2017 году состоялась уже в 15-й раз, президент России уделил внимание теме Крыма.

Сначала Путин вспомнил о Крыме, когда говорил об антироссийских санкциях. По словам Путина, западные санкции — это способ «сдерживания» России, чтобы помешать нашей стране нормально развиваться.

«Не было бы Крыма, не было бы других проблем, на Западе придумали бы что-то другое для «сдерживания» России», — сказал Владимир Путин, комментируя продление антироссийских санкций, введенных Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, заданный жителем Крыма, президент России заявил, что Керченский мост, который напрямую свяжет Крымский полуостров с «большой землей», будет построен вовремя и сдан в запланированные сроки. При этом Владимир Путин рассеял опасения крымчан, что мост не будет обеспечен соответствующей инфраструктурой, в первую очередь дорогами. Президент отметил, что по графику будет введен в эксплуатацию не только сам мост, но и подъездные пути к нему.

А накануне в фильме режиссера-оскароносца Оливера Стоуна, очередная часть которого вышла в эфире телеканале Showtime, прозвучало заявление Владимира Путина, что Россия готова защищать Крым от любой угрозы, используя все доступные средства.

«После того, как Крым стал полноценной частью России, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, — отметил Владимир Путин. — И если мы увидим угрозу для своей территории, — а Крым — это наша территория, — то, как любое государство, мы будем защищать свою территорию всеми доступными нам средствами».

По мнению российского президента, ситуацию, сложившуюся в 2014 году вокруг Крыма, нельзя сравнивать с Карибским кризисом, поскольку, как отметил Путин, тогда мир стоял на пороге ядерной войны. «Но здесь [в Крыму], слава богу, до этого ситуацию не довели», — подчеркнул российский лидер.

О предупреждении президента России относительно защиты Крыма Федеральное агентство новостей беседует с блогером Вадимом Манукяном.

«Мне кажется, именно сегодня, когда президент уже в 15-й раз провел прямую линию с гражданами России, как никогда актуально заявление Путина о защите Крыма, прозвучавшее в фильме прославленного голливудского режиссера Оливера Стоуна. В последнее время на Западе, похоже, усомнились в возможности решительных действий России по защите Крыма. Возможно, мы даже в чем-то усыпили их бдительность, но нашей стране это делать не впервой».

По словам собеседника ФАН, Россия — мирная страна, но мы всегда готовы дать отпор любой агрессии и достойно ответить на чьи-либо недружественные действия.

«Наш асимметричный ответ будет, безусловно, эффективным, в этом у меня сомнений нет, — отметил блогер. — Очень бы не хотелось, чтобы кто-то попытался проверить «русского медведя» на прочность».

Вадим напомнил историю полулегендарного национального героя Илью Муромца, которого враги земли русской зря недооценивали.

«Хочу не совсем всерьез привести в пример Илью Муромца. Этого героя было очень трудно исцелить и поставить на ноги, но зато потом остановить его оказалось уже просто невозможным. Думаю, для Запада выгоднее оставить «русского медведя» в берлоге, а Илью в его избе, как говорится, от греха подальше», — резюмировал Вадим Манукян.