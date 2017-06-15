Собянин отчитается о ходе реновации в Москве лично Путину

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Москва, 15 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал взять на личный контроль проект по реновации и отвечать не только перед горожанами, но и президентом страны Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

Сегодня состоялась 15-я прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Граждане России задавали главе государства волнующие их вопросы. В числе прочих был затронут и вопрос о реновации в Москве.

Собянин отметил, что президент поддержал программу реновации и распорядился реализовать проект должным образом, с соблюдением законности.

«Буду лично контролировать сложный и очень важный проект реновации и отвечать перед горожанами и Президентом за его исполнение», — пообещал Собянин.