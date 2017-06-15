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Россия
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина о пропавших деньгах
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Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина о пропавших деньгах

17:03  15 Июня 2017
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Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина о пропавших деньгах

Ставрополь, 15 июня. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил на вопрос о деньгах, который ему адресовал президент России Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства поинтересовался у губернатора, куда делись бюджетные средства, которые были выделены Ставрополью для устранения последствий наводнения.

«По поводу денежных средств, перечисленных из федерального бюджета: деньги в Ставропольский край на сегодняшний день не приходили, — передает слова главы края RNS. — И выплаты, которые мы ведем, мы ведем из резервного фонда правительства Ставропольского края».

Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина о пропавших деньгах

Кроме того, по словам Владимирова, обратившаяся с вопросом к Путину жительница Краснокумского получала компенсацию.

«Эта семья получила денежные средства в полном объеме, то есть 60 тысяч рублей они получили», — констатировал он.

Ранее Путин заявил, что необходимые средства были выделены Ставрополью после майского наводнения, и задал губернатору соответствующий вопрос.

 

#путин #владимиров
Алексей Громов
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