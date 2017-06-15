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Политика
СК РФ начал проверку после жалобы Путину о необеспечении лекарствами жительницы Орла
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СК РФ начал проверку после жалобы Путину о необеспечении лекарствами жительницы Орла

17:24  15 Июня 2017
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СК РФ начал проверку после жалобы Путину о необеспечении лекарствами жительницы Орла

Москва, 15 июня. Следственный комитет России начал проверку по жалобе жительницы Орла президенту РФ Владимиру Путину о необеспечении жизненно необходимыми лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. 

«В ходе «Прямой линии» к Владимиру Путину обратилась жительница Орла. Она указала, что ей на протяжении полугода не поступают жизненно необходимые лекарственные препараты, а она вынуждена добиваться обеспечения лекарственными препаратами через суд, что существенно нарушает ее права и законные интересы», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители проверят, действительно ли бездействовали должностные лица, после чего примут процессуальное решение.

#путин
Алексей Громов
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