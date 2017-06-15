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Новости Сирии
Курды взяли под контроль 30% территории города Ракка
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Курды взяли под контроль 30% территории города Ракка

17:17  15 Июня 2017
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Курды взяли под контроль 30% территории города Ракка

Ракка, 15 июня. «Сирийские демократические силы» зачистили от «Исламского государства»** около 30 процентов Ракки.

Отряды курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил» уверенно ведут наступательную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ракке. Интенсивность боев только усилилась после того, как игиловцы отказались покинуть город с условием сохранения легкого вооружения, отмечают в пресс-службе СДС.

Курды взяли под контроль 30% территории города Ракка

В данный момент курды зачистили от боевиков уже несколько районов неофициальной столицы «Халифата», однако СДС ожидает ожесточенное сопротивление со стороны исламистов. По данным военной разведки в Ракке остаются около 4 тысяч игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #ракка
Алексей Громов
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