Губернатор Сахалина назвал интересным проект строительства моста на остров

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Южно-Сахалинск, 15 июня. Власти Сахалинской области готовы рассмотреть вопрос строительства моста на Сахалин, который в четверг поднял президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. Такое заявление сделал в четверг губернатор региона Олег Кожемяко.

«Мы все идеи готовы рассмотреть, которые полезны для Сахалинской области и для страны, в том числе и эту. Сам по себе проект интересен, его нужно обсудить, но есть еще параметры бюджета», — отметил он.

По словам Кажемяко, нужно оценить возможность государства и региона, чтобы понять, во сколько встанет такое строительство. При этом губернатор отметил, что строительство моста могло бы решить многие проблемы Сахалина. Например, это позволило бы снизить стоимость товаров, которые дорожают из-за паромной переправы, передает RT на русском.