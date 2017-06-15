СК отреагировал на обращение тяжелобольной жительницы Апатитов к Путину

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Апатиты, 15 июня. В Мурманской области организована доследственная проверка после обращения жительницы города Апатиты к президенту России Владимиру Путину. Девушка с четвертой стадией рака пожаловалась на нехватку узких специалистов в городе и попросила главу государства восстановить больницу. Путин пообещал ей помочь.

Также девушка рассказала Путину, что ее болезнь серьезно усугубилась из-за неправильного диагноза.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области, по обращению девушки инициирована доследственная проверка. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц и иных сотрудников медучреждения по ст.124 и 293 УК РФ.