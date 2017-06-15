Путин заявил, что не обсуждал продажу РБК с Прохоровым

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Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что не обсуждал продажу РБК с участниками сделки, однако он не исключил возможности встретиться с бизнесменом Михаилом Прохоровым, структуры которого владеют холдингом.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о продаже РБК, отметил, с бизнесменом Михаилом Прохоровым не встречался. «Нет, я сделку ни с кем не обсуждал», — сказал президент. Российский лидер считает, что подобные РБК средства массовой информации нужны в России.

«Честно говоря, я и сам смотрю тот пакет информационный, который я вижу на экранах. В принципе считаю полезным, мне нравится», — отметил Путин. Он также заявил, что не знает о давлении на владельца РБК. «А с Михаилом Прохоровым я хорошо знаком. Но ни с кем я не встречался и ни с кем не обсуждал продажу РБК», — резюмировал президент. Как ранее сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль не вмешивается в будущее «РосБизнесКонсалтинга», поскольку это частное СМИ.