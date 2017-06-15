Путин: У России и Китая общие и стратегические задачи, и экономические цели

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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал журналистам, у России и Китая много совпадающих целей и возможностей в экономике. По словам российского лидера, на мировую конъюнктуру, будет влиять совместная работа.