Путин: Политическое долголетие — это нормально

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что нормально относится к политическому долголетию, если оно не противоречит законам. По его словам, политические ветераны встречаются во многих странах, и в этом нет ничего плохого.

«Это в принципе нормально, если это находится в рамках демократических процедур, и если это находится в рамках действующего закона. У нас закон в этом смысле никто не нарушал», — подчеркнул глава государства.