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Политика
Путин: Политическое долголетие — это нормально
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Путин: Политическое долголетие — это нормально

16:37  15 Июня 2017
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Путин: Политическое долголетие — это нормально

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что нормально относится к политическому долголетию, если оно не противоречит законам. По его словам, политические ветераны встречаются во многих странах, и в этом нет ничего плохого.

«Это в принципе нормально, если это находится в рамках демократических процедур, и если это находится в рамках действующего закона. У нас закон в этом смысле никто не нарушал», — подчеркнул глава государства.

#путин
Геннадий Плющев
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