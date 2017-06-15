Путин не видит каких-либо оснований прекращать отношения с курдами

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Москва, 15 июня. Москва поддерживает рабочие контакты с курдскими подразделениями в Сирии и не собирается их прекращать после победы над терроризмом в ближневосточном регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы всегда поддерживали отношения с курдским народом и я не вижу оснований прекращать эти контакты. Но сначала нам нужно решить общую задачу - это борьба с терроризмом», — сказал глава государства.

Путин также добавил, что Россия в отличие от других стран не занимается поставками оружия курдским формированиям, отметив, что у них есть другие источники для получения оружия.