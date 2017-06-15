Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин надеется, что у Киева «хватит ума» выполнить минские соглашения
Triangle Created with Sketch.

Путин надеется, что у Киева «хватит ума» выполнить минские соглашения

16:39  15 Июня 2017  /обновлено: 16:45  15 Июня 2017
440

Путин надеется, что у Киева «хватит ума» выполнить минские соглашения

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у украинских властей хватит ума выполнить минские соглашения. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями страны.

Во время общения в прямом эфире Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства для того, чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, я имею в виду, прежде всего, минские соглашения», — обратил внимание российский президент.

Во время прямой линии Путин затронул и другие актуальные вопросы, в частности кризис в отношениях России и США. Так, Путин рассказал, что делать с бешеными русофобами в Соединенных Штатах, передает Ura.Ru.

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть