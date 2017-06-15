Путин надеется, что у Киева «хватит ума» выполнить минские соглашения

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у украинских властей хватит ума выполнить минские соглашения. Об этом он заявил во время прямой линии с жителями страны.

Во время общения в прямом эфире Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства для того, чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, я имею в виду, прежде всего, минские соглашения», — обратил внимание российский президент.

Во время прямой линии Путин затронул и другие актуальные вопросы, в частности кризис в отношениях России и США. Так, Путин рассказал, что делать с бешеными русофобами в Соединенных Штатах, передает Ura.Ru.