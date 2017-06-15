Путин рассказал об истинных целях организаторов протестных акций

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованную акцию протеста на Тверской улице в Москве 12 июня, заявил, что подобные протестные митинги проводят для решения личных вопросов в целях саморекламы.

Кроме того, глава государства особо подчеркнул, что протестные акции должны проходить в рамках закона. В рамках закона должны действовать и правоохранительные органы, добавил он.

Напомним, запрещенная протестная акция на Тверской улице в Москве, по данным полиции, собрала около 4,5 тыс. человек.

12 июня на Тверской улице в Москве состоялась несогласованная акция оппозиции. По данным полиции, участие в ней приняли 4,5 тыс. человек.