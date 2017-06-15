Россия сделает все возможное для поддержки людей в Донбассе — Путин
Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, которая длилась четыре часа, заявил, что российская сторона сделает все возможное для поддержки мирных граждан в Донбассе.
По словам лидера РФ, проблемы жителей Донбасса не уменьшаются, а только растут.
Помимо этого, Путин отметил, что Россия тщательно проанализирует ситуацию на юго-востоке Украины, чтобы в результате принять истинно правильное решение.
«Это трагедия, и очень большая — то, что происходит в Донбассе. Но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких-то внешних факторов», — подчеркнул он.