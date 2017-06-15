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Политика
Россия сделает все возможное для поддержки людей в Донбассе — Путин
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Россия сделает все возможное для поддержки людей в Донбассе — Путин

16:35  15 Июня 2017
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Россия сделает все возможное для поддержки людей в Донбассе — Путин

Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, которая длилась четыре часа, заявил, что российская сторона сделает все возможное для поддержки мирных граждан в Донбассе.

По словам лидера РФ, проблемы жителей Донбасса не уменьшаются, а только растут.

Помимо этого, Путин отметил, что Россия тщательно проанализирует ситуацию на юго-востоке Украины, чтобы в результате принять истинно правильное решение. 

«Это трагедия, и очень большая — то, что происходит в Донбассе. Но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких-то внешних факторов», — подчеркнул он. 

#владимир путин #путин #россия #донбасс
Дана Балан
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