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Общество
СК РФ после прямой линии с Путиным проверяет аварийный барак в Ижевске
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СК РФ после прямой линии с Путиным проверяет аварийный барак в Ижевске

16:30  15 Июня 2017
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СК РФ после прямой линии с Путиным проверяет аварийный барак в Ижевске

Ижевск, 15 июня. Удмуртские следователи начали проверку по обращению местной жительницы, пожаловавшейся президенту РФ Владимиру Путину на чудовищные условия жизни жильцов ветхого барака, находящегося в аварийном состоянии.

Установлено, что заявительница и еще несколько семей с несовершеннолетними детьми проживают в бараке по проезду Чапаева города Ижевска. Несмотря на то, что ввиду аварийного состояния дома проживание в нем представляет опасность для жильцов, в план расселения он включен на 2029 год.

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации муниципального образования «Город Ижевск» по ст. 293 УК РФ (халатность)», - подчеркнули в СК РФ.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 

#путин
Ярослава Замысловатова
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