Путин прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра».

Соответствующий вопрос ему задал актер Сергей Безруков. Путин отметил, что никаких ограничений творчества Серебренникова не было. Что же касается ситуации с «Гоголь-центром», то окончательные выводы о финансовых нарушениях может сделать только суд, подчеркнул Путин.

Также в ходе прямой линии Путин прокомментировал ситуацию с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. Президент напомнил, что история царской семьи освещалась и в других фильмах, и они были порой более жесткими, однако заявил о намерении не вмешиваться в спор Учителя и депутата Поклонской.