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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова
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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова

16:33  15 Июня 2017
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Путин прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра». 

Соответствующий вопрос ему задал актер Сергей Безруков. Путин отметил, что никаких ограничений творчества Серебренникова не было. Что же касается ситуации с «Гоголь-центром», то окончательные выводы о финансовых нарушениях может сделать только суд, подчеркнул Путин. 

Также в ходе прямой линии Путин прокомментировал ситуацию с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. Президент напомнил, что история царской семьи освещалась и в других фильмах, и они были порой более жесткими, однако заявил о намерении не вмешиваться в спор Учителя и депутата Поклонской. 

#путин #серебренников
Владимир Багров
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