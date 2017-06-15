Уголовное дело бойца Амриева закрыто в Чечне

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Грозный, 15 июня. Следствием прекращено уголовное дело против бойца смешанных единоборств Мурада Амриева. Об этом сегодня сообщает МВД Чечни.

В распространенном пресс-релизе говорится, что постановление о закрытии дела вынесено в связи с истечением срока давности.

Напомним, Амриева подозревали в использовании поддельных документов. Он был объявлен в розыск. Спортсмена задержали в Белоруссии и передали России, что вызвало большой резонанс в стане правозащитников. Амриев заявил, что опасается за свою жизнь и боится агрессии со стороны чеченских полицейских.

Судьбой бойца интересовались и в США. Как писала Газета.ру, глава Чечни Рамзан Кадыров тогда усомнился в мотивах, которыми руководствуются Соединенные Штаты, волнуясь за бойца ММА. Он предположил, что истинная цель кроется в желании задеть Россию.

Самого же Амриева после допроса в полиции отпустили под подписку о невыезде, а сегодня уголовное дело против него было закрыто.