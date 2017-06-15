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Политика
Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против Крыма и Севастополя
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Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против Крыма и Севастополя

16:58  15 Июня 2017  /обновлено: 16:58  15 Июня 2017
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Стало известно, когда Евросоюз продлит санкции против Крыма и Севастополя

Брюссель, 15 июня. Решение о продлении санкций в отношении Крымского полуострова будет принято на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 19 июня 2017 года в Люксембурге. Об этом в четверг проинформировали официальные представители Совета ЕС.

«Совет ЕС по иностранным делам продлит до 23 июня 2018 года ограничительные меры для Крыма и Севастополя», — указано в заявлении.

Речь идет об автоматическом продлении санкций.

Ранее стало известно о том, что Сенат США поддержал законопроект о расширении антироссийских санкций.

#санкции #ес #рф
Алексей Громов
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