Фонтанам в «Лужниках» вернули исторический облик

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Москва, 15 июня. В российской столице завершили реставрацию исторических фонтанов на территории олимпийского спортивного комитета «Лужники». Об этом сообщил заместитель мэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, облик фонтанов был воспроизведен с максимальной точностью. Для отделки использовался капустинский гранит, который применяли в строительстве еще в 1956 году. Техническое оснащение заменили на современное. Кроме того, была добавлена подсветка, вокруг высадили шесть тысяч розовых кустов.

Отметим, что при реконструкции стадион «Лужники» стал вмещать более 80 тысяч зрителей, передает «Вечерняя Москва».