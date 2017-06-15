Семеро китайских туристов рухнули с эскалатора в Москве при попытке сделать селфи

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Москва, 15 июня. В российской столице произошло ЧП — семь китайских туристов упали с эскалатора в метрополитене. В результате двое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, сообщил глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел на станции «Площадь Революции». Когда группа туристов из Китая стояла на эскалаторе, одной из женщин стало плохо. Как стало известно, женщина упала в обморок и задела других туристов. В результате семь человек упали с эскалатора.

Как отмечает ряд СМИ, туристы пытались сделать селфи и не удержались на эскалаторе.

Сотрудники УВД вовремя оказали медицинскую помощь всем пострадавшим. Врачи диагностировали у двух человек черепно-мозговые травмы, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины.