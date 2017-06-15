Путин обратил внимание на вопрос о невыплате пособий ветеранам в Мордовии

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Саранск, 15 июня. Президент России Владимир Путин обещал изучить ситуацию с невыплатой пособий федеральным ветеранам. Об этом он заявил в ходе прямой линии, комментируя претензию к губернатору Мордовии Николаю Меркушкину, который якобы лишает ветеранов выплат.

«Я даже не знаю, о чем речь. Губернаторы прекращают выплаты федеральным льготникам — вот это мне непонятно. Я обязательно проверю», — отметил президент.