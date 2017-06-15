Дейр эз-Зор: склад боеприпасов ИГ уничтожен в районе Аль-Хамидия

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Дейр эз-Зор, 15 июня. ВКС РФ нанесли удар по складу боеприпасов «Исламского государства»** на окраине Дейр эз-Зора.

Сирийские источники сообщают, что российская военная авиация нанесла удар по складу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), после чего на объекте возник пожар. Все боеприпасы на складе детонировали, отмечает источник.

Также сообщается, что при совместных действиях ВКС РФ и гарнизона Дейр эз-Зора в районах Панорамы, Аль-Танмии и Умм Тала ликвидировано около 20 боевиков «Халифата», удар прервал намечавшуюся атаку игиловцев на позиции защитников города.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.