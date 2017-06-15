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Россия
Полпред Путина прокомментировал проблемы с «дальневосточным гектаром»
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Полпред Путина прокомментировал проблемы с «дальневосточным гектаром»

16:31  15 Июня 2017
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Полпред Путина прокомментировал проблемы с «дальневосточным гектаром»

Владивосток, 15 июня. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с «дальневосточным гектаром» — вопрос о сложностях его получения был задан в рамках прямой линии с Владимиром Путиным. 

Трутнев прокомментировал ситуацию, о которой рассказал житель Владивостока — он жаловался на сложности с получением участка. Полпред рассказал, что земельный участок, о котором шла речь, располагается в границах охотничьих угодий, используемых по охотхозяйственному соглашению. 

«В рамках сегодняшнего законодательства предоставление таких земельных участков не допускается», — отметил Трутнев в комментарии RT

Однако подобных заявок немало, и их необходимо удовлетворить. Поэтому Трутнев подготовил изменения в закон о «дальневосточном гектаре», позволяющие выдавать такие земли. Сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы. 

«До внесения этих изменений я попросил губернаторов не отказывать гражданам, подавшим через информационную систему заявки на такие участки, и обязательно разъяснить, что предоставление участков станет возможным после изменения законодательства», — пояснил Трутнев. 

Полпред выразил надежду на то, что документ будет принят в весеннюю сессию. 

#трутнев #дальний восток
Владимир Багров
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