Полпред Путина прокомментировал проблемы с «дальневосточным гектаром»

В Избранное

Скопировать

Владивосток, 15 июня. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал ситуацию с «дальневосточным гектаром» — вопрос о сложностях его получения был задан в рамках прямой линии с Владимиром Путиным.

Трутнев прокомментировал ситуацию, о которой рассказал житель Владивостока — он жаловался на сложности с получением участка. Полпред рассказал, что земельный участок, о котором шла речь, располагается в границах охотничьих угодий, используемых по охотхозяйственному соглашению.

«В рамках сегодняшнего законодательства предоставление таких земельных участков не допускается», — отметил Трутнев в комментарии RT.

Однако подобных заявок немало, и их необходимо удовлетворить. Поэтому Трутнев подготовил изменения в закон о «дальневосточном гектаре», позволяющие выдавать такие земли. Сейчас документ находится на рассмотрении Госдумы.

«До внесения этих изменений я попросил губернаторов не отказывать гражданам, подавшим через информационную систему заявки на такие участки, и обязательно разъяснить, что предоставление участков станет возможным после изменения законодательства», — пояснил Трутнев.

Полпред выразил надежду на то, что документ будет принят в весеннюю сессию.