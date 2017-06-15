Путин обеспокоен ростом числа бедных россиян

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось. По словам российского лидера, сейчас показатель упал до 13,5 %, когда в 90-е в стране было 40 % бедного населения.

Как отметил Путин, пенсионерам проиндексировали выплаты, а зарплаты россиян в апреле выросли на 2,3-2,4 %.

«Будем двигаться к тому, чтобы люди реально заметили изменения к лучшему», — добавил глава государства.

Напомним, ранее Путин определил главную задачу, которая стоит перед Россией и президентом страны.