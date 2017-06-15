ВКС РФ обеспечивают зачистку ИГИЛ в горах Мустадира

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Хомс, 15 июня. ВКС РФ поддержали наступление союзной группировки войск на позиции «Исламского государства»** к востоку от Пальмиры.

Группировка проправительственных войск провела успешную операцию на востоке провинции Хомс. Оборона боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) была прорвана в нескольких местах, в результате чего исламисты были выбиты из города Арак, станции Т-3 и дорожной развязки Талила.

ВКС РФ обеспечили войскам поддержку в полной зачистке от игиловцев территорий к востоку от Пальмиры. Военный источник отмечает, что сейчас джихадисты пытаются удержать позиции в горах Мустадира, однако авиаудары российских летчиков не оставляют им шанса.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.