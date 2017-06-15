После прямой линии с Путиным строители рассказали о сроках сдачи Крымского моста

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Москва, 15 июня. Строительство моста через Керченский пролив идет в соответствии с графикам, а по некоторым пунктам даже опережает его. Об этом рассказал журналистам Роман Новиков, руководитель ФКУ Упрдор «Тамань» — эта организация выступает в качестве заказчика строительства.

«324 опоры подготовлены на сегодняшний день к приему пролетных строений. Из 250 тысяч тонн металлоконструкций 50 тысяч тонн смонтировано, то есть пятая часть», — цитирует его РИА Новости.

Новиков добавил, что сейчас на возведении важного объекта трудятся свыше 7 тысяч человек, задействовано около 200 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Тема строительства моста в Крым была затронута во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что переправа будет сдана в срок, в этом сомнений нет, подчеркнул он.