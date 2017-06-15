Путин пообещал, что все будет хорошо

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Москва, 15 июня. Завершая ежегодную «Прямую линию» президент РФ Владимир Путин пообещал россиянам, что «все будет хорошо».

Глав государства попросил прощения у всех граждан России, принявших участие в прямой линии, за то, что не успел ответить на всех их вопросы, а также попросил, чтобы никто на него за это не сердился.

«Прошу меня простить и извинить если я не успел ответить на все вопросы, в том числе присутствующих в этом зале. Это невозможно сделать» — сказал Путин, завершая традиционную прямую линию.

Он также добавил, что для него очень важны предложения, просьбы и вопросы, которые поступаю в рамках «прямой линии», отметив, что все они будут обязательно рассмотрены.