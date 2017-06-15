Байкер в Севастополе жестко проучил автохама на Mitsubishi

В Избранное

Скопировать

Севастополь, 15 июня. Байкер в Севастополе заставил отступить владельца внедорожника Mitsubishi Pajero, который решил объехать пробку по встречной полосе. «Противостояние» сняли случайные очевидцы.

Инцидент произошел утром 15 июня. Водитель кроссовера пересек двойную сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. На «встречке» водитель кроссовера едва не наехал на мотоциклиста, сообщает «Телеканал 360».

Тот решил проучить нарушителя, и поехал прямо на него, вынуждая автомобиль пятиться назад по встречной полосе.

Между водителями завязалась перепалка.

«Ты чего ДТП устраиваешь?» — укорял мотоциклист автохама на внедорожнике.