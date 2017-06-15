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Происшествия
Байкер в Севастополе жестко проучил автохама на Mitsubishi
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Байкер в Севастополе жестко проучил автохама на Mitsubishi

16:52  15 Июня 2017
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Байкер в Севастополе жестко проучил автохама на Mitsubishi

Севастополь, 15 июня. Байкер в Севастополе заставил отступить владельца внедорожника Mitsubishi Pajero, который решил объехать пробку по встречной полосе. «Противостояние» сняли случайные очевидцы. 

Инцидент произошел утром 15 июня. Водитель кроссовера пересек двойную сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. На «встречке» водитель кроссовера едва не наехал на мотоциклиста, сообщает «Телеканал 360»

Тот решил проучить нарушителя, и поехал прямо на него, вынуждая автомобиль пятиться назад по встречной полосе.  

Между водителями завязалась перепалка. 

«Ты чего ДТП устраиваешь?» — укорял мотоциклист автохама на внедорожнике. 

#севастополь #mitsubishi
Владимир Багров
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