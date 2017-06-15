Путин: Президент России обязан обеспечить рост доходов граждан

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Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии определил главную задачу, которая стоит перед Россией и президентом страны.

«У нас много задач. Первое — обеспечить рост доходов граждан страны, избавиться от бараков, аварийного жилья. Сделать это можно, исключительно развивая нужными темпами экономику», — подчеркнул Путин.

Отметим, что прямая линия продлилась четыре часа. В ходе эфира Путин ответил на вопросы в области экономики, реновации, коррупции, отношениях с США и другими странами, а также многом другом.

Напомним, это 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным».