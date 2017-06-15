Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин: Президент России обязан обеспечить рост доходов граждан
Triangle Created with Sketch.

Путин: Президент России обязан обеспечить рост доходов граждан

16:01  15 Июня 2017  /обновлено: 16:17  15 Июня 2017
231

Путин рассказал о главных задачах в российской экономике

Москва, 15 июня. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии определил главную задачу, которая стоит перед Россией и президентом страны. 

«У нас много задач. Первое — обеспечить рост доходов граждан страны, избавиться от бараков, аварийного жилья. Сделать это можно, исключительно развивая нужными темпами экономику», — подчеркнул Путин. 

Отметим, что прямая линия продлилась четыре часа. В ходе эфира Путин ответил на вопросы в области экономики, реновации, коррупции, отношениях с США и другими странами, а также многом другом. 

Напомним, это 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным». 

#владимир путин #путин #россия #прямаялиния
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть